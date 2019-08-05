Салон эротического массажа

Место для отдыха и релакса, где вы получите нескончаемый поток ярких, пьянящих ощущений. Оригинальный дизайнерский ремонт и приглушенный свет окунут вас в атмосферу интима и уюта. Наши массажистки - это самые красивые девушки города, искусно владеющие "языком" массажа.
Абсолютно приватная обстановка, чувственные красавицы, шикарный интерьер и только качественный массаж. Мы предоставим вам отдых высокого уровня в салоне "Лагуна". Самые интересные и необычные предложения, с индивидуальным подходом к каждому клиенту.Отмените все свои дела не вечер, ведь вас ждет действительно незабываемый отдых в нашем спа-салоне.
В салоне работает более 20 чарующих, притягательных, страстных девушек, которые предоставляют услуги эротического массажа в любое, заранее согласованное с клиентом время. Выполняемый искусницами эротический массаж - это настоящий взрыв ярких эмоций, а также полный релакс для тела и восстановления жизненных сил. Мастерицы нашего салона - потрясающие девушки, заслуживающие лучших комплиментов всего мира. Вы потеряете дар речи и способность мыслить, как только они коснутся вашего тела. Их работа - искусство, которое приведет вас в мир совершенно новых ощущений.
Мы будем ждать вас с нетерпением, а чтобы ваши визиты стали еще более желанными, мы подготовили несколько акций. Вы впервые хотите посетить нас и только планируете это сделать? Или желаете отпраздновать день рождения в нашем салоне? Выберите подходящий повод и шепните об этом на ушко администратору - она уж точно знает, как порадовать вас интересными предложениями и заманчивыми скидками.
Действует в будни с 9 до 19 часов
Программа 30 минут в будни с 9 до 19 часов
Дарим имениннику скидку 20%
Каждый 5 час за наш счёт
На проведение мальчишника в салоне "Лагуна"
Мы предлагаем 15 различных программ на любой вкус, с различным тематическим наполнением, видами и способами массажа: Нежный лайм, Сладкий плен, релакс, ветка сакуры и многое другое. Вы испытаете истинное наслаждение для тела и души. И даже самые взыскательные и требовательные гости не останутся неудовлетворенными.
Ключевыми достоинствами нашего салона являются доступные расценки, абсолютная анонимность и конфиденциальность, полная безопасность, гарантия соблюдения гигиены, скидки и акции.Салон имеет удобное расположение, к нам вы сможете комфортно и быстро добраться из любой точки города. Практически каждый, кто приходит в салон "Лагуна" на эротический массаж, становится постоянным клиентом.
Каждый посетитель нашего салона массажа гарантированно получает приятные бонусы и подарки.
Наши мастера регулярно проходят мед. обследования и имеют мед. книжки.
Мы постарались создать для вас атмосферу, в которой вы не найдете отвлекающих элементов.
Мы внимательно следим, чтобы программы длились не меньше заявленного времени.
Вам предоставляются индивидуальные тапочки, махровый халат, душ до и после программы.
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Тайский эротический массаж – это древний классический массаж, обладающий свойствами лечебного и расслабляющего массажа. Он включает в себя технику йоги, точечный массаж и рефлексотерапию (массаж ног). Массаж тела направлен на растягивание и сжатие мест, называемых «сном».
Массаж простаты – пальцевое воздействие через задний проход на предстательную железу, которая не зря считается одной из самых сильных эрогенных зон мужчин за счет скопления нервных окончаний. Массаж проводится либо в лечебно-профилактических целях, либо для доставления мужчине удовольствия и расслабления. В обоих случаях способ весьма эффектный, и к тому же, улучшает потенцию.
Массаж лингама является той процедурой, которая сочетает в себе яркие и незабываемые эмоции, фантастическое чувство, с полным моральным и физическим удовлетворением с целебным эффектом. Лингам есть ничто иное, как название мужского детородного органа на языке санскрите. Этот термин появился несколько тысячелетий назад, вместе с зарождением древнеиндийской культуры.
Современные мужчины находятся в состояние постоянного стресса. Чтобы быть благополучным и добиться успеха приходится много работать. В этом сумасшедшем ритме, хочет найти минутку и посвятить ее отдыху, полному расслаблению. Лучше всего для этого подходит массаж, но не обычный, который поможет слегка расслабиться и снять мышечное напряжение. Это должен быть интимный (эротический) массаж с окончанием, который посредствам языка тела дает эмоциональное и физическое удовлетворение.
Соображения высшего порядка, а также повышение уровня гражданского сознания напрямую зависит от ключевых компонентов планируемого обновления. Практический опыт показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании системы масштабного изменения ряда параметров. Задача организации, в особенности же постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании ключевых компонентов планируемого обновления.
Соображения высшего порядка, а также повышение уровня гражданского сознания напрямую зависит от ключевых компонентов планируемого обновления. Практический опыт показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании системы масштабного изменения ряда параметров. Задача организации, в особенности же постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании ключевых компонентов планируемого обновления.
ООО "ПРАЙМ"
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Массаж – это отличный способ укрепить здоровье, поддержать иммунитет, держать мышцы в тонусе и, наконец, просто расслабиться. Эротический массаж – это еще и способ получить невероятные ощущения, испытать чувства «на грани». Опытные массажистки нашего салона знают о том, что нужно мужчине. Девушки выполняют различные виды массажа от экзотического до будоражащего воображение. Хотите испытать то, чего никогда не испытывали? Доверьтесь нам!
Ритм жизни большого города часто ставит человека в стрессовые ситуации, все надоедает, хочется сбежать от повседневности и ощутить контраст эмоций. Обычно чего-то нового желают мужчины, так как именно на них ложится груз большинства проблем и колоссальная ответственность. Все это влияет на организм по-разному, и часто не хорошо. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, предлагаем попробовать эротический массаж. Вихрь эмоций, чувств и блаженства вам гарантирован! Профессиональные руки девушек-массажисток подарят вам тот кайф, который вы так долго ждали!
В нашем салоне мужчины получают удовольствие от процедур. Все виды массажа проводятся опытными дамами, обладающими большим опытом в этом деле и специальными знаниями. Массаж окажет благоприятное воздействие на эмоциональное и физическое состояние, приведет в тонус мышцы, суставы и даже внутренние органы человека. После посещения салона наши мужчины отмечают невероятный прилив энергии и сил, улучшение самочувствия и здоровья в целом.
Это массаж-прелюдия, готовящий мужчину к самому основному. Он подразумевает исключительно индивидуальный подход, работу с интимными местами, воздействие на активные точки тела. Независимо от типа процедуры, она проводится с учетом пожеланий клиента. Девушки готовы на все, чтобы вы получили то, чего хотите.
Удивительная атмосфера подарит непривычные эмоции. Это заставит вас возвращаться к нам снова и снова. Где еще можно забыть о бытовых проблемах и доверится прекрасной особе, которая на этот вечер с вами один на один?
Многие мужчины посещают эротический массажный салон с целью открыть для себя что-то новое. Это идеальный вариант для тех, кто попробовал «ВСЕ»! Особые техники релакс массажей в сочетании с арома-, светотерапией, маслами, приятной музыкой, специальными методами воздействия позволят снять психологическое, физическое напряжение, получить целую гамму впечатлений. Сладкая нега не обойдет стороной никого, кто окажется у нас.
СПА-программы эротического салона – это удивительные, невероятные комплексы процедур, позволяющие клиентам обрести душевное равновесие, погрузиться в свои ощущения, отрешиться от всего. Пленительные ароматы фруктов и трав, специальные техники, особая атмосфера позволят пройти полную перезагрузку. После посещения СПА мужчины возвращаются по-настоящему обновленными, готовыми к новым достижениям.
Мы ждем вас, чтобы получить кайф вместе…
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